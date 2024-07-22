عقد جلسات خلال الأيام القادمة لاستكمال النسخة النهائيّة من مشروع كراس الشروط الخاصة بالمحاضن المدرسيّة الجديد

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من المنتظر أن تعقد خلال الأيام القادمة جلسات لاستكمال النسخة النهائيّة من مشروع كراس الشروط الخاصة بالمحاضن المدرسيّة الجديد، وفق أعلنته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.



وأفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى خلال اشرافها اليوم الاثنين، على جلسة عمل حول مراجعة كراس الشروط الخاصة بالمحاضن المدرسيّة، أن كراس الشروط الخاصة بالمحاضن المدرسيّة الجاري به العمل منذ مارس 2006، يقتضي مراجعة في الوقت الراهن بهدف إصدار نسخة جديدة تتماشى مع التغيرات المستجدّة في واقع المحاضن المدرسيّة.





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وأبرزت الحرص على تضمين مشروع الكراس الجديد المقترحات المقدمة من قبل الوزارة والأطراف المتدخلة (وزارات ذات العلاقة والهياكل المهنيّة)، والتي شملت الشروط الفنيّة والبنية الأساسيّة والتعهد النفسيّ وشهادة الوقاية والاسعافات الأولية، مع التأكيد على الأخذ بعين الاعتبار بالتجارب المقارنة في المجال، وفق بلاغ للوزارة.



وبلغ عدد المحاضن المدرسية 3389 مؤسسة في السنة التربوية 2022-2023 وشهد انخفاضا طفيفا في السنة التربوية 2023-2024 ليناهز 3114 مؤسسة موزّعة على مختلف الجهات، وفق بلحاج موسى.



ودعت الوزيرة إلى الشروع في إعداد دليل للمنتوجات الفنيّة والثقافيّة الموجهة للأطفال في المؤسسات العموميّة والخاصة والذي من شأنه أن يراعي تنمية مهارات الطفل وحفظ ذوقه، موصية بضرورة استكمال الاستبيان الموجه للأولياء حول الخدمات المسداة في المحاضن المدرسية وتطلعاتهم ونشره على نطاق واسع لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأولياء للمشاركة فيه.



وجرت الجلسة بحضور رئيس الديوان والمتفقد العام والمدير العام للطفولة والمدير العام للخليّة المركزيّة للحوكمة والمتفقّدة العامة للطفولة ومدير الشؤون القانونية وعدد من إطارات الإدارة العامة للطفولة.



