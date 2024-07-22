سوسة: اختيار منطقة نموذجية لتنفيذ مشروع مساهمة نظام الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع السياحة في حماية النظم البيئية البحرية "تومالي"

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أعلن الكاتب العام لبلدية حمام سوسة، سامي الحمدي، عن اختيار منطقة نموذجية تتسع لنزل ومنشآت سياحية بمدينة حمام سوسة من أجل تنفيذ مشروع مساهمة نظام الإدارة المستدامة للنفايات في قطاع السياحة في حماية النظم البيئية البحرية "تومالي" الذي تشرف عليه جامعة "روستوك" الألمانية بالاشتراك مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيات البيئة .



وبيّن سامي الحمدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن مشروع "تومالي"، يهدف إلى العمل على تقليل نسبة النفايات التي تفرزها المنشآت السياحية، وإعادة تدويرها واستخدامها للحد من النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وذلك باعتماد نظام مستدام لإدارة النفايات في المناطق السياحية في دول شمال إفريقيا المطلّة على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف أن المشروع الذي يجري تنفيذه في تونس، ومصر، والمغرب، يهدف كذلك إلى تخفيض النفايات البحرية في قطاع السياحة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.



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وأكّد أن هذا المشروع سيمكّن من الحدّ من التلوث بمادة البلاستيك والفضـلات البلاستيكيـة من الشواطـئ والمحيـط السيـاحي في المنطقة السياحية المنتقاة، مشيرا الى أن بلدية حمام سوسة التزمت، في إطار تنفيذ هذا المشروع، بتهيئة مركز تجميع مخصّص لتجميع الفضلات البلاستيكية والمنشآت السياحية بمختلف أصنافها، وذلك بعد أن تقوم المنشآت السياحية بعمليات الفرز الانتقائي للفضلات القابلة للرسكلة.