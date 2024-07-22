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تونس ترسل أول باخرة محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 11:20 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تنطلق، اليوم الاثنين، على الساعة الثانية ظهرا، من ميناء رادس، أول سفينة تونسية محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية إلى مصر ثم باتجاه غزة، في إطار التضامن الإنساني مع الشعب الفلسطيني، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة.

وقالت قراقبة اليوم في تصريح ل(وات) إن "باخرة التضامن الإنساني" تحمل على متنها 1609 طن من المساعدات الطبية والغذائية وسيارتي إسعاف، و4 وحدات متنقلة لرعاية الصحة الأساسية، و19 خزان مياه، ومركز متنقل لتصفية الدم، بالإضافة إلى أدوية ومساعدات غذائية وأغطية.

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وأشارت الناطقة الرسمية باسم الهلال الأحمر التونسي إلى أن السفينة ستصل إلى ميناء بور سعيد بمصر بعد 3 أيام أي بتاريخ 25 جويلية الجاري، على أن يقع فيما بعد تفريغها في شاحنات لنقلها برّا إلى غزة عبر المعبر الحدودي رفح، بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري.

وهذه سادس شحنة مساعدات ترسلها تونس إلى غزة في نطاق تضامنها الإنساني مع ما يواجهه الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير واستيطان. وكانت تونس قد أرسلت في الأشهر القليلة الماضية 5 طائرات عسكرية محملة بمئات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية لفائدة سكان غزة.


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