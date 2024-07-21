جمعية "إبصار" تطلق منصة "فيدني" سهلة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير المعلومات المفيدة لهم

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أطلقت جمعية "إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الاعاقة البصرية" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" منصة "فيدني. تي ان" fidni.tn وهي منصة الكترونية سهلة النفاذ بالنسبة للأشخاص ذوي/وات الإعاقة ومؤثثة بمعلومات مفيدة لهم، وفق ما أفاد به، اليوم الأحد، رئيس الجمعية محمد المنصوري.



وأوضح المنصوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المنصة التي سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة القادمة، تحتوي على جملة من التقارير والدراسات والقوانين والخدمات وغيرها من المعلومات المحينة التي من شأنها أن تنير درب الأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة وتزودهم بما يحتاجونه من نصائح وتوجيهات.





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وتعتمد هذه المنصة على مجموعة من المحامل إلكترونية الملائمة لحاجيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حيث تحتوي على تقنية "قارئ الشاشة" كما أنها تتيح لمستعمليها إمكانية تكبير أو تصغير الخط وتغيير الألوان والخلفيات، وفق ما صرح به المنصوري، مضيفا أن جميع التسجيلات الصوتية في هذه المنصة مرفقة بنصوص مكتوبة وبترجمة إلى لغة الإشارات.

وشدد المنصوري على أن هذه المنصة التي سيتم إثراؤها وتحيينها بشكل منتظم ستشكل آلية من الآليات الهامة التي ستسهل لأشخاص ذوي/ذوات الإعاقة عملية النفاذ إلى المعلومة.