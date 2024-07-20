القيروان: درصاف حمداني وأيمن لسيق في افتتاح الدورة 3 لمهرجان الفسقية الدولي وغازي العيادي في اختتامه

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ينتظم مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان في دورته الثالثة من 1 أوت إلى غاية 20 أوت 2024 وسيؤثث حفل افتتاح المهرجان كل من الفنانة درصاف حمداني والفنان ايمن لسيق ليختتمه الفنان غازي العيادي.



وافاد رئيس جمعية ليالي الصيف الدولي بالقيروان ومدير الدورة الثالثة للمهرجان أسامة العويتي في تصريح ل"وات" بأن المهرجان يتضمن 18 سهرة فنية متنوعة تتوزع بين عروض موسيقية ومسرحية وسينمائية، مضيفا ان الجمعية" راهنت على اسماء تونسية خلال العروض وحاولت تنويعها بين اللون الطربي والشبابي وتخصيص جانب للأطفال وذلك تلبية لمختلف الأذواق وخلق متنفس للأهالي خلال الصائفة"

وأكد ان جمهور المهرجان سيكون على موعد مع عدة أعمال فنية وأسماء تونسية بارزة على غرار الفنان لطفي بوشناق ورؤوف ماهر ومرتضى الفتيتي وكريم الغربي وسامارا ونوردو وكنزو بالإضافة إلى عرض مجموعة الحصري للموسيقى العربية ومسرحية "بيتزا الفن" لفرقة بلدية تونس بادارة الفنان طاهر الرضواني ومسرحية "الدار الكبيرة" للمخرج جمال ساسي ومسرحية "يصير على النساء" للفنان لطفي بندقة، كما يتمتع الاطفال بعرض شريط سينمائي للأطفال وعرض اغاني الكرتون وعرض "عمي نوار".



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وافاد أسامة العويتي بأن التقديرات الأولية لميزانية المهرجان تقدر ب 350 الف دينار مشيرا الى انه تم تخصيص 5 عروض مدعمة من وزارة الشؤون الثقافية وهي مسرحية "بيتزا الفن" وعرض "مجموعة الحصري للموسيقى العربية" بادارة الفنان فتحي العياشي وعرض الفنانة نهى رحيم ومسرحية "الدار الكبيرة "وعرض إيطالي تحت عنوان

"Val d'akragas" وذلك في إطار التعاون الدولي



ولفت إلى أن عملية بيع تذاكر المهرجان ستنطلق بداية من يوم 22 جويلية الجاري ب 5 فضاءات مخصصة لذلك، لافتا الى ان اقتناء التذاكر خلال عروض الموسم المنقضي مثل ثلث ميزانية المهرجان .