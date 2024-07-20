الجامعة العامة للتعليم العالي تشيد بتراجع سلطة الإشراف عن تجميد بعض مسارات التكوين ببعض الجامعات

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أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها اليوم السبت، عن ارتياحها لـ "تراجع" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تجميد مسارات التكوين في بعض الجامعات وفي شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بعد نشرها لنسخة لنهائية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 2024.



وبيّنت الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن وزارة الإشراف "استجابت" لمطالبها المضمنة في بيان كانت أصدرته بتاريخ 1 جويلية الماضي ودعت فيه إلى التراجع عن حذف عدد كبير من مسارات التكوين صلب جامعات القيروان وقفصة وقابس وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وإلى ضرورة تشريكها كطرف نقابي إضافة إلى الجامعات في أي مراجعة تستهدف مسارات التكوين أو الخارطة الجامعية.





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وشدّدت الجامعة العامة للتعليم العالي في البيان المذكور على أن أي مراجعة "يجب أن تتم داخل اللجنة الثلاثية المكلفة بمتابعة الإصلاح والمتفق عليها وتكريسها منذ أكتوبر 2022 في اجتماع بالوزارة ضم ممثلين عن الوزارة وممثلين عن الجامعة العام للتعليم العالي وممثلين عن رؤساء الجامعات.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت، الخميس الماضي، النسخة النهائية من دليل التوجيه الجامعي بالتزامن مع انطلاق الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي التي تنتظم أيام 18 و19 و20 جويلية 2024 بمدينة العلوم بتونس لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا لسنة 2024.



ويتضمن هذا الدليل 3769 عرضا تكوينا جامعيا في القطاعين العام والخاص، أكثر من 77 بالمائة منها في الجامعات العمومية.



ويمكن للطلبة الجدد الاطلاع على هذا النسخة النهائية من هذا الدليل عبر العنوان الإلكتروني التالي https://uni-formation.rnu.tn







