اتصالات تونس تحصل على علامة "مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني

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تحصّلت اتصالات تونس، أمس، الجمعة، على علامة "مسدي خدمات حوسبة سحابية وطني" أمس، الجمعة.



ويأتي إسناد هذه العلامة طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023، والمتعلق بالسلامة السيبرنية، والقرار الصادر عن وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 13 سبتمبر 2023، والذي ينظم إجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي والوطني.





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وباسناد هذه العلامة لاتصالات تونس بلغ العدد الجملي لمسدي خدمات الحوسبة السحابية الحاصلين على علامة N-Cloud ثمانية مزودين.



وتسند علامة مسدي خدمات الحوسبة السحابية بعد إثبات كفاءة عالية وجودة ااسداء الخدمة على مستوى السلامة السيبرنية.



ويجب التقدم بطلب للحصول على مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني أو تجديد طلب الحصول على العلامة ذاتها إلى الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عبر رسالة مضمونة الوصول أو إلكترونية.



وتسند الوكالة علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني" إلى كل مزوّد تونسي لخدمات الإيواء ينتمي إلى القطاع العام أو القطاع الخاص على أن يسدي على الأقل إحدى خدمات الحوسبة السحابية، ويتعلّق الأمر بالبرمجيات والمنصات الإلكترونية والبنى التحتية الرقمية، التّي يتم إيواؤها بمراكز بيانات يتم النفاذ إليها وإدارتها واستغلالها بطريقة مؤمنة عبر شبكة اتصال عمومية أو خاصة.



كما يجب أن يوفر المزوّد الراغب في الحصول على هذه العلامة أويعتمد مراكز بيانات أساسية واحتياطية موجودة بالتراب التونسي، في ما يستثنى مسدي خدمات فضاء إسكان من هذا الشرط. ومن الضروري ان يستوفي المزوّد المتقدم للحصول على العلامة المعايير الدولية في مجال السلامة السيبرنية واستمرارية النشاط المضمنة بدليل مرجعي تعده الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية فضلا عن أن يكون قادرا على توفير خدمات الإحاطة والمساندة الفنية

على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع لفائدة الهياكل المستفيدة من خدمات الحوسبة، وفق قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 13 سبتمبر 2023 والمتعلّق بإجراءات وشروط إسناد وتجديد وسحب علامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الحكومي" وعلامة "مسدي خدمات الحوسبة السحابية الوطني".



يذكر أنّه في إطار الاستراتيجية الرقمية الوطنية 2025، عملت تونس على إرساء استراتيجية وطنية للحوسبة السحابية وكلفت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية باسداء علامة مزوّد خدمات الإيواء. وتشمل الأهداف المرسومة على هذا المستوى تأطير المشاريع الوطنية للحوسبة السحابية وتثمين بشكل جيد للموارد والحلول المعتمدة على السحابية وضمان الاستقلالية الرقمية وتوفير عرض مستقل للسحابية للتحكم بشكل جيد في تحديد مواقع الإيواء والاستقلال الرقمي وتوسيع، بكل سلامة، مجال السحابية الوطنية والحكومية وتحسين القدرة بشأن جودة إيواء التطبيقات والخدمات على المستوى الوطني.