Babnet

الكاتب القار لوزارة الشؤون الخارجية المالطية يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع تونس في مجالات الامن الغذائي والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669b756361d8c0.71230169_infgmoqjphelk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Juillet 2024 - 09:28 قراءة: 1 د, 11 ث
      
اكد الكاتب القار لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتجارة بجمهورية مالطا، كريستوفر كوتاجار، استعداد بلاده للتعاون مع تونس في مجالات الأمن الغذائي والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.


وشدد كوتاجار خلال لقاء جمعه بالمدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، لزهر بنور، بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها الى تونس، من 17 الى 19 جويلية 2024، على ضرورة تطوير الصادرات والاستفادة من السوق المالطية كعضو في الاتحاد الأوروبي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجاترة.
...


واهتم اللّقاء بمتابعة تطوّر المبادلات التجارية بين البلدين و آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي و في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي و أهمية دعم مالطا للرؤية التونسية في هذا المجال.

وتمّ التأكيد على أن الموقع الاستراتيجي لتونس من شأنه أن يساهم في إعطاء ديناميكية للتبادل التجاري بمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا، مما يفرض تدعيم التعاون والتنسيق بين البلدين في مجالات حيوية على غرار النقل البحري ودعم الخطوط التجارية ويساهم، بالتالي، في تعزيز وتسهيل التجارة حيث تعتبر تونس ومالطا نقطتي عبور لمرور السفن نحو البلدان الأوروبية والافريقية، وفق البلاغ.

واستعرض الجانبان، على صعيد آخر، دور تونس الريادي في تحقيق الاندماج الافريقي خاصة في إطار المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر حيث تم تقديم مشروع المبادرة التونسية لإرساء الممر التجاري البرّي القاري الذي ينطلق من معبر رأس جدير وسيربط تونس بعدد من الدّول الافريقية غير الساحلية وسيمكّن من تسهيل نفاذ المنتوجات نحو السوق الأوروبية .

وقد تمت دعوة الجانب المالطي في هذا الإطار لحثّ المتعاملين الاقتصاديين المالطيين والأوروبيين للاستثمار في هذه المنطقة، حسب الوزارة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291216


babnet
رئاسيات 2024

J- 77

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 11:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*