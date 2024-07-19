بورصة تونس تنهي معاملات حصة الجمعة على تراجع بنسبة 0،28 بالمائة

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أنهت بورصة تونس معاملات، حصة الجمعة، على وقع سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0،28 بالمائة، مدركا مستوى 44ر9845 نقطة، وفق الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وإرتفعت المبادلات خلال الحصة لتناهز 5،3 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين لسهم مجمع وان تاك القابضة بقيمة 2،1 مليون دينار.





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وعاد أفضل أداء للحصة إلى سهم تلنات ، ليحشد معاملات بقيمة 104ألف دينار، وتحسن سعره بنسبة 5،6 بالمائة وليختتم على سعر 470ر5 مليون دينار.



وتموقع سهم مصنع الورق الخشبي بالجنوب في خانة الاسهم الاكثر إرتفاعا خلال الحصة، ليقفل متطورا بنسبة 3،6 بالمائة وسعر 7،750 دينار، ولم يتمكن السهم من جذب سوى 38 ألف دينار.



وتكبد سهم إلكتروستار أعلى الخسائر خلال الحصة، لينهي على تراجع بنسبة 3،1 بالمائة وسعر 0،310 دينار، دون تسجيل أي مبادلات.



وتقهقر سهم بنك تونس العربي الدولي، بدوره، بنسبة 2،75 بالمائة وسعر 99،200 دينار، مراكما معاملات بقيمة 525 ألف دينار.



وتصدر سهم مجمع وان تاك القابضة قائمة الارتفاعات خلال الحصة، مستحوذا على معاملات بقيمة 2،2 مليون دينار، بفضل تبادل كتلتين، مقفلا الحصة على سعر 9،200 دينار.