القصرين : استرجاع عقارين دوليين داخل مثال التهيئة العمرانية بالقصرين المدينة

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إسترجعت ، مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ، اليوم الجمعة ، عقارين دوليين بمعتمدية القصرين الشمالية داخل مثال التهيئة العمرانية ، يمسح الأول 1 هكتار و 570 آر فيما يمسح الثاني 2 هكتارات .



وأوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين ، نجيب الرابحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العقارين المذكورين تم استرجاعهما بموجب قرارات إسقاط حق صدرت عن وزير أملاك الدولة إثر وجود مخالفات تعاقدية .

وأكد الرابحي أن المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ستعمل بالتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للتصرف والبيوعات على إعادة توظيف العقارين لفائدة المصلحة العامة في أقرب الآجال طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها .



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جدير بالذكر أن العقارين الدوليين المذكورين تم التفويت فيها سابقا قصد انجاز فضائين ترفيهيين واحد للأطفال وآخر للشباب غير أنه تم التخلف عن انجاز المشروعين.