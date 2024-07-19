الدورة الخامسة لمعرض قليبية للكتاب من 25 جويلية إلى 3 أوت بمشاركة 16 دار نشر

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ينتظم معرض قليبية للكتاب في دورته الخامسة من 25 جويلية إلى 3 أوت 2024. وهو معرض من تنظيم كل من دار زينب للنشر وجمعية قليبية للثقافة والفنون والتراث بالشراكة مع دار الثقافة نور الدين صمود بقليبية.



وتسجل هذه الدورة مشاركة 16 دار نشر بحسب ما أكد ممثل دار زينب للنشر، الكاتب حسام بن حمودة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، مضيفا أن الدورة تتميز بتنوع الإصدارات المعروضة بعديد اللغات وفي مختلف المجالات، مشيرا إلى أن لجنة تنظيم المعرض وقعت هذا العام اتفاقية شراكة مع الشبكة العربية للأبحاث والنشر وهي دار نشر لبنانية تهتم بالبحوث والدراسات والأطروحات المختصة في العلوم الإنسانية.

وعلى هامش هذه الدورة التي تستضيفها دار الثقافة نورالدين صمود ستنتظم مسابقة أدبية لليافعين المولعين بالكتابة والمطالعة لتكون فرصة للتنافس من أجل الفوز بجائزة تتمثل في مجموعة من الكتب المختارة وجائزة مالية وتستهدف هذه المسابقة الشريحة العمرية بين 15 و18 سنة. واختار القائمون على هذا المعرض بالاتفاق مع دور النشر المشاركة تمتيع القراء وزوار المعرض المولعين بالكتاب بتخفيضات على المبيعات تتراوح بين 20 و70 بالمائة.



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وبين حسام بن حمودة أن هذا المعرض يهدف إلى القطع مع مركزية المعرفة ليوفر للمولعين بالكتاب ممن يقيمون بعيدا عن العاصمة تونس وخارج المدن الكبرى الفرصة لاقتناء الكتب غير المتوفرة في مناطقهم وبأسعار في المتناول. وبين حرص المنظمين على استمرارية إقامة هذا المعرض المنظم من أجل متساكني قليبية ومختلف المناطق المحيطة بها على غرار أزمور ودار علوش ومنزل تميم وغيرها من المناطق التي تفتقر إلى وجود مكتبات كبرى.