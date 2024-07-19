تطاوين: اكثر من 350 شابا وشابة يستفيدون من برنامج "سباحة وتنشيط" والبرنامج الوطني للسياحة الشبابية

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اطلقت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتطاوين منذ 7 جويلية الجاري برنامجها السنوي "سباحة وتنشيط" الذي يعتبر اهم متنفس لشباب الجهة المنخرط في دور شباب الولاية، والذي لاتتاح له فرص الاصطياف والتنشيط على شواطيء البحر.

وقد وجهت المندوبية هذا الموسم شبابها الى شاطيء مركز مرسى القصيبة ببنقردان لاستمتاع بفترات الترفيه والتنشيط التي تنقسم الى 6 دورات يستفيد في كل واحدة منها 17 شابا مرفوقين بمؤطر، تليها 8 دورات اخرى في دار الشباب بميدون جربة تنطلق من غرة اوت الى غاية 24 من ذات الشهر بحساب 17 شابا وشابة في كل دورة مرفوقين ب8 مؤطرين، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الشباب بالمندوبية مختار الربعاوي صحفي "وات".

وكانت المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في السنوات الماضية تنفذ برنامج "سباحة وتنشيط " تخصص خلاله فترات باحد النزل في الجهة للسباحة لفائدة دفعات شبابية من كل معتمدية لقضاء يوم داخل هذا النزل للترفيه والسباحة.

ويشارك اكثر من 100 شاب وفتاة من الجهة في المصائف والمخيمات الوطنية التي تحتضنها 16 ولاية شاطئية وجبلية ، وذلك في اطار البرنامج الوطني للسياحة الشبابية الذي انطلق يوم 7 جويلية الجاري ويتواصل الى 24 من شهر اوت القادم، وفق ذات المصدر.



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ويشهد المسبح البلدي بتطاوين خلال هذه الصائفة وفي كل صائفة ضغطا واكتظاظا شديدين من شباب الجهة وكهولها من الجنسين، خاصة مع الاجواء الصيفية الحارة، وذلك في ظل عدم توفر فضاءات ترفيه وسباحة لا خاصة في المعتمديات الداخلية.

