باريس 2024 - العداء محمد أمين الجهيناوي ( سباق 3000 متر موانع) يواصل تحضيراته   بايطاليا

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يواصل العداء محمد أمين الجهيناوي ( سباق 3000 متر موانع) تحضيراته لدورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 بمقر اقامته بايطاليا بعد ان قام بجولة ماراطونية في ملتقيات الدوري الماسي بين الدوحة ومراكش وستوكهولم وباريس



وعرف العداء الجهيناوي موسما حافلا بالارقام والانجازات و انهى سباقاته التجريبية منذ ايام قليلة في ايطاليا بمشاركته المتميزة في سباق 1500 متر في ملتقى التضامن الدولي متحصلا على المرتبة الاولى ب 3.35 ومحققا أفضل رقم شخصي له .





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كما احتل العداء محمد أمين جهيناوي، يوم الأحد 07 جويلية الجاري، المرتبة الرابعة، في سباق 3000 متر موانع رجال ️للجولة الثامنة من ملتقيات الدوري الماسي لألعاب القوى باريس- فرنسا، محقّقا رقما قياسيا تونسيا جديدا بتوقيت 8:09.41دق، ومحطما بذلك رقمه القياسي الوطني السابق بثانية بتوقيت 8:10.41دق، الذي حققه في ملتقى الدوري الماسي بالسويد يوم 02 جوان 2024.

ويذكر ان محمد أمين الجهيناوي سيتوجه الى باريس ويدخل القرية الاولمبية يوم 28 جويلية الجاري ويبدا تصفيات سباق 3000 متر موانع في الاولمبياد يوم 5 اوت 2024







