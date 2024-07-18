ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية إلى غاية 18 جويلية 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e07277f402e51.30371665_nefqlkimjphgo.jpg width=100 align=left border=0>
ارتفع صافي احتياطي العملة الأجنبية من 22.6 مليار دينار إلى 24.3 مليار دينار بين عامي 2023 و2024 (حتى 18 جويلية 2024)، وفقا لآخر المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ومن حيث القيمة، فإن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي في حدود 1.6 مليار دينار، من 99 يوما من الواردات في 18 جويلية 2023، إلى 111 يوما من الواردات في التاريخ نفسه من عام 2024 (زيادة في 12 يوما) اعتبارا من 10 جويلية 2024 ، بلغت إيرادات السياحة حوالي 3 مليارات دينار مقابل 2.8 مليار دينار في عام 2023 ، في التاريخ ذاته، مسجلة زيادة قدرها 193.5 مليون دينار أما بالنسبة لدخل العمل التراكمي (التحويلات من التونسيين إلى الخارج)، فقد سجل زيادة قدرها 143.2 مليون دينار بين عامي 2023 و 2024 (حتى 10 جويلية )، من 3.7 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار.
ومن حيث القيمة، فإن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي في حدود 1.6 مليار دينار، من 99 يوما من الواردات في 18 جويلية 2023، إلى 111 يوما من الواردات في التاريخ نفسه من عام 2024 (زيادة في 12 يوما) اعتبارا من 10 جويلية 2024 ، بلغت إيرادات السياحة حوالي 3 مليارات دينار مقابل 2.8 مليار دينار في عام 2023 ، في التاريخ ذاته، مسجلة زيادة قدرها 193.5 مليون دينار أما بالنسبة لدخل العمل التراكمي (التحويلات من التونسيين إلى الخارج)، فقد سجل زيادة قدرها 143.2 مليون دينار بين عامي 2023 و 2024 (حتى 10 جويلية )، من 3.7 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار.
أما الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة فقد سجلت ارتفاعا يقارب 8.7 بالمائة ، لتصل إلى 21.9 مليار دينار، اعتبارا من 17 جويلية 2024، مقابل 20.1 مليار دينار، في التاريخ نفسه من عام 2023. وتبلغ الزيادة في القيمة حوالي 1.7 مليار دينار، وفقا لإحصاءات البنك المركزي التونسي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 291145