ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية إلى غاية 18 جويلية 2024

ومن حيث القيمة، فإن الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي في حدود 1.6 مليار دينار، من 99 يوما من الواردات في 18 جويلية 2023، إلى 111 يوما من الواردات في التاريخ نفسه من عام 2024 (زيادة في 12 يوما) اعتبارا من 10 جويلية 2024 ، بلغت إيرادات السياحة حوالي 3 مليارات دينار مقابل 2.8 مليار دينار في عام 2023 ، في التاريخ ذاته، مسجلة زيادة قدرها 193.5 مليون دينار أما بالنسبة لدخل العمل التراكمي (التحويلات من التونسيين إلى الخارج)، فقد سجل زيادة قدرها 143.2 مليون دينار بين عامي 2023 و 2024 (حتى 10 جويلية )، من 3.7 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار.