Babnet

كرة اليد - الحارس الدولي التونسي ياسين بلقايد يتعاقد مع تولوز الفرنسي لمدة موسم واحد

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669952e7b59b13.34519182_lihpofqjmegkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 18:36 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تعاقد الحارس الدولي التونسي لكرة اليد ياسين بلقايد مع فريق تولوز الفرنسي وذلك لمدة موسم واحد.

واشار النادي الفرنسي، الذي سيشارك في الدوري الاوروبي خلال الموسم الجديد، الى ان الحارس التونسي البالغ من العمر 24 سنة يعرف جيدا المسابقات
الاوروبية بعد تجاربه السابقة مع لوسيرن السويسري وسيلجي السلوفيني وسبورتينغ البرتغالي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 291143


babnet
رئاسيات 2024

J- 78

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*