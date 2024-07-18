كرة اليد - الحارس الدولي التونسي ياسين بلقايد يتعاقد مع تولوز الفرنسي لمدة موسم واحد

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تعاقد الحارس الدولي التونسي لكرة اليد ياسين بلقايد مع فريق تولوز الفرنسي وذلك لمدة موسم واحد.



واشار النادي الفرنسي، الذي سيشارك في الدوري الاوروبي خلال الموسم الجديد، الى ان الحارس التونسي البالغ من العمر 24 سنة يعرف جيدا المسابقات

الاوروبية بعد تجاربه السابقة مع لوسيرن السويسري وسيلجي السلوفيني وسبورتينغ البرتغالي.