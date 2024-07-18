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رئاسية 2024 : وزير الخارجية يؤكد جاهزية مصالح الوزارة في الداخل والخارج للاستحقاق الانتخابي

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 17:21 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار ، اليوم الخميس ، لدى لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن مصالح الوزارة في الداخل والخارج ماضية قدما في الإعداد للانتخابات الرئاسية ، وأنها لا تدخر أي جهد للإسهام الفاعل في إنجاح كل مسارات العملية الانتخابية في إطار مشمولاتها.

وذكّر الوزير خلال اللقاء ، وفق بلاغ الخارجية ، بأن اللقاء الذي جمعه أمس برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، شكل مناسبة إضافية للتأكيد على الانخراط الكامل والمسؤول لبعثات تونس في دعم عمل هيئة الانتخابات ومختلف فروعها بالخارج.

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ومن جهته، ثمّن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر التعاون الوثيق القائم مع الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية، مؤكدا على دورها المحوري في مساندة مجهودات الهيئة بغية توفير أفضل الظروف الممكنة لفائدة المواطن التونسي المقيم بالخارج لممارسة حقه الانتخابي.

كما تم التطرق إلى عدد من المسائل الإجرائية والتقنية واللوجستية ذات العلاقة بسير العملية الانتخابية وتدارس سبل إيجاد الحلول الملائمة لها بما من شأنه ضمان سلاسة كل مراحلها.


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