العالم يعرف ان الشعبين التونسي والليبي يتقاسمان قيم حسن الاستقبال والضيافة وما تروجه بعض الاوساط حول تعاطي البلدين مع الهجرة غير النظامية مجانب للحقيقة (وزيرة الشؤون الاجتماعية ورئيسة لجنة ملف الهجرة فى ليبيا)"

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(وات - شريفة الوسلاتي) قالت وفاء ابوبكر الكيلاني وزيرة الشؤون الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ورئيسة اللجنة المكلفة بملف الهجرة في ليبيا امس فى حوار حصري مع مبعوثة وكالة تونس افريقيا للانباء الى طرابلس بمناسبة اشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط ,ان ليبيا ليس لديها مراكز احتجاز للمهاجرين غير النظاميين بل لديها مراكز ايواء .



واضافت ان ما تروجه بعض الاوساط حول تعاطي ليبيا وتونس مع موضوع الهجرة غير النظامية غير صحيح ومجانب للحقيقة مؤكدة ان تونس وليببيا من اكثر الدول المعنية بالهجرة غير النظامية ويقومان بجهود كبيرة لتوفير الرعاية الانسانية للمهاجرين .





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وشددت على ان العالم يعرف ان الشعبين التونسي والليبي يتقاسمان مجموعة من الصفات والقيم منها حسن الاستقبال والضيافة لكنهما يحرصان على احترام القوانين بالبلدين .

وقالت " ان عديد المهاجرين يعيشون فى ليبيا وتقوم معهم السلطات الليبية بواجب انساني مشددة على ان الدخول للتراب الليبي بشكل غير نظامي مرفوض" وان مراكز الايواء بليبيا تعمل تحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وتؤدى واجبها الانساني والاجتماعي وتوفر متطلبات الرعاية الصحية واليومية والنفسية للمهاجرين "



واعلنت من جهة اخرى انه سيتم قريبا عقد مؤتمر منظمة الاسرة العربية وانه سيكون من بين محار اشغالها التطرق الى موضوع النساء والاطفال خلال مراحل الهجرة .



وافادت ان مبادرة تنظيم منتدى حول الهجرة عبر المتوسط بمشاركة عدد هام من الدول والمنظمات المعنية تهدف الى ايجاد حلول واقعية وتنموية للانطلاق فى معا مبينة اهمية المنتدى فى فى وضع اطار استراتيجي لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية من جذورها ببلدان المنشا للمهاجرين وخلق ديناميكية وبرامج تنموبة تشارك فيها كل الاطراف التى تعاني من مخلفات هذه الملف وعلى راسها ليبيا وتونس ودول الاتحاد الافريقي والاتحاد الاروبي.