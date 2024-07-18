تطاوين: تاجيل التجمع العمالي امام مقر الولاية بعد تحويل اعتمادات اجور عملة واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة

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اجلت النقابات الاساسية لعملة واطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين، التجمع العمالي الذي كان مبرمجا اليوم الخميس امام مقر الولاية، في اطار سلسلة من الاحتجاجات تم الانطلاق في تنفيذها، الثلاثاء المنقضي، على خلفية جملة من المطالب من بينها صرف الاجور في وقتها.

وافاد الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية لعملة واطارات الشركة بمعتمدية تطاوين الشمالية مبارك السياري صحفي "وات" بانه تم تحويل اعتمادات اجور العاملين في الشركة لشهر جوان الماضي، امس الاربعاء، الى المجلس الجهوي، ومن المنتظر صرفها خلال الايام القليلة القادمة.

واضاف ان الهدف من التحركات، افتكاك حقوق العملة على غرار التصنيف والزيادة العامة في الاجور على غرار عملة شركات البيئة في ولايات اخرى، ودعا بالمناسبة السلط للاستجابة لمطالب العملة وتقدير خطوة تاجيل الاضراب التي تعكس الرغبة في السلم الاجتماعي وديمومة العمل.