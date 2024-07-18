الدحيل القطري يعلن إعارة لاعبه يوسف أيمن إلى الأهلي المصري لمدة سنة

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أعلن نادي الدحيل القطري إعارة يوسف أيمن لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى النادي الأهلي المصري لمدة سنة واحدة.

وذكر الدحيل في بيان "وافقت إدارة النادي على طلب إدارة النادي الأهلي المصري المتعلق باستعارة خدمات مدافع الفريق يوسف أيمن لمدة سنة".

وتدرج يوسف أيمن (25 سنة) في الفئات السنية بنادي الدحيل ونجح في تقديم مردود فني جيد ما جعله أحد العناصر الهامة في تشكيل الفريق الأول.