انعقاد اللجنة المشتركة التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي

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عقدت اللجنة المشتركة التونسية الإيطالية للضمان الاجتماعي اجتماعها بتونس، اليوم الأربعاء، وخصصت اشغالها لمتابعة الحقوق الضمانية لمواطني البلدين، وفق ماجاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية عشية اليوم.



وحضر اجتماع اللجنة المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجّابي عن الجانب التونسي فيما حضرت عن مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية كاترينا فرانكومانو، إلى جانب ممثلين عن مختلف هياكل الضمان الاجتماعي بكلا البلدين.





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وتم خلال اجتماع اللجنة المشتركة، والتي لم تنعقد منذ سنة 2015، استعراض المستجدّات التشريعية في علاقة بأنظمة الضمان الاجتماعي بالبلدين، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الاجتماعية.



كما بحث المشاركون في هذا الاجتماع المسائل المشتركة بين الجانبين لا سيما ضبط الحسابات الماليّة المتعلّقة بالخدمات الصحّية وتسوية ملفات الجرابات..

كما نظروا في سبل إرساء آليات التبادل الإلكتروني للمعطيات بين الجانبين للإسراع بالبتّ في حقوق التونسيين العاملين بإيطاليا، وذلك في إطار تعزيز التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج.







