مزيد التنسيق حول الهجرة غير النظامية وتسهيل الإجراءات في المعابر بين البلدين أبرز محاور لقاء رئيس الحكومة مع نظيره الليبي بطرابلس

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مثلت سبل تدعيم وتطوير التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا، في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية وتداعياتها على بلدان المنطقة، أبرز محاور اللقاء الذي دار مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس، بين رئيس الحكومة أحمد الحشّاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.



واتفق الطرفان خلال اللقاء، على مزيد تسهيل الإجراءات في المعابر بين البلدين، لتحقيق حركية وديناميكية نوعية في كل مجالات التعاون، لاسيما الاقتصادية والتجارية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.





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وكان الحشاني، التقى قبل ذلك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في إطار زيارة عمل بيوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة اليوم الاربعاء، في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي يتناول مسألة الهجرة غير النظامية وتداعياتها على دول ضفتي المتوسط.



والقى رئيس الحكومة بالمناسبة كلمة أمام عدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية والأوروبية، ووزراء داخلية عدد من البلدان الافريقية ودول افريقيا جنوب الصحراء المشاركين في المنتدى.

