الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة محور اجتماع عن بعد بين وزير الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

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مثل تدارس سبل مزيد إحكام الإعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، محور اجتماع عن بعد، عقده وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الاربعاء، مع كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.



وأكد الوزير في هذا الصدد، ضرورة تسخير كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وحشد كافة الإمكانيات الإدارية واللوجستية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وذلك في كنف الحياد التام، مبرزا أهمية التعريف بالمجهودات المبذولة في الغرض، وتوضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين.



وأكد الوزير في هذا الصدد، ضرورة تسخير كل الجهود لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، وحشد كافة الإمكانيات الإدارية واللوجستية لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وذلك في كنف الحياد التام، مبرزا أهمية التعريف بالمجهودات المبذولة في الغرض، وتوضيح المسؤوليات بين كل المتدخلين.

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كما أوصى كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، باستكمال مساعيهم لدى سلطات دول الاعتماد، قصد الحصول على الموافقات الرسمية المتعلقة بفتح مكاتب الاقتراع، وذلك في أقرب الآجال الممكنة، مع الحرص على تقريبها من المواطن التونسي قدر الإمكان.



وشدد الوزير من ناحية أخرى، على أهمية التنسيق الكامل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف فروعها بالخارج، كلّ في إطار مشمولاته، بهدف تيسير مهامها، وتوفير أفضل الظروف الممكنة لفائدة المواطن التونسي المقيم بالخارج لأداء الواجب الانتخابي.