تطوير التعاون الثنائي ومواصلة التشارو والتنسيق أبرز محاور لقاء الحشاني بالمنفي في طرابلس

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تحادث رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس، مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.



وتناول اللقاء، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سبل تدعيم وتطوير التعاون بين ليبيا وتونس في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.





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وأعرب الطرفان خلال اللقاء، عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، وارتياحهما للديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



كما اكّدا أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين، والإستفادة من جميع الفرص المتاحة لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.



يشار إلى أن رئيس الحكومة، يؤدي زيارة عمل بيوم إلى العاصمة الليبية طرابلس، للمشاركة اليوم الاربعاء، في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي سيحضره عدد من رؤساء الحكومات الافريقية والأوروبية، ووزراء داخلية عدد من البلدان الافريقية ودول افريقيا جنوب الصحراء، للتباحث حول مسألة الهجرة غير النظامية و تداعياتها على دول ضفتي المتوسط.