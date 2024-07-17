سوسة تحتضن الدورة 15 للصالون الوطني للصناعات التقليدية من 19 الى 28 جويلية 2024

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يحتضن معرض سوسة الدولي، من 19 إلى 28 جويلية 2024، الدورة 15 للصالون الوطني للصناعات التقليدية، وذلك بمشاركة 450 حرفيا وحرفية من مختلف جهات الجمهورية.



ويعتبر الصالون الوطني للصناعات التقليدية، الذي ينتظم ببادرة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، بالتعاون مع شركة معرض سوسة الدولي، حدثا وطنيا يحتفي بالصناعات التقليدية التونسية ويفتح آفاقا جديدة لترويجها والتعريف بها.





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كما يمثل ، بحسب القائمين عليه، أداة لحفيز الخلق والابداع وتنمية المهارات ودفع تكوين جيل جديد من الحرفيين المبدعين والمحافظة على الاختصاصات التي تميز تونس وواجهة لتثمين المنتوج التقليدي التونسي.



ويهدف الصالون، إلى المساهمة في النهوض بالصناعات التقليدية التونسية ودعم منافذ ترويج المنتوج التقليدي وتقريب المنتوج التقليدي من المستهلك التونسي والسائح الأجنبي للتعريف بتنوعه وثرائه المستوحى من التراث التونسية.



وسيضم المعرض، عديد الفضاءات على غرار الفضاء التجاري وفضاء الباعثين الجدد من خريجي التعليم العالي وخريجي مراكز التكوين، وهو جناح مجاني من أجل مرافقة الباعثين الجدد وإدماجهم في الدورة الاقتصادية، علاوة على تخصيص فضاءات مجانية لفائدة الجمعيات ومراكز التكوين التابعة لجمعيات ذوي الاحتياجات الخصوصية وفضاء التسويق الالكتروني الذي يقدم تجرية منصة التسويق الإلكتروني متحصلة على علامة startup، إلى جانب الفضاء المتحفي والفضاء التنشيطي لعرض عدة ورشات حية ينشطها ثلة من الحرفيين في اختصاصات مختلفة منها التطريز اليدوي والنسيج اليدوي والألياف النباتية.



كما سيحتوي المعرض على فضاء الاقتصاد التضامني والاجتماعي لمساندة المرأة الشابة المتوسطية للنهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك في إطار مشروع التعاون الدولي مع مقاطعة كتالونيا وفضاء التمكين الاقتصادي وفضاء سجنان وفضاء الشركات الأهلية .



وسيستضيف المعرض، في إطار تبادل الخبرات والمهارات، حرفيين من الجزائر للمشاركة في فعاليات هذه الدورة.