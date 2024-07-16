إرجاع " البحيري" الى السجن بعد استقرار حالته الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669549a35358b3.35221479_jfmlognhpeiqk.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والاصلاح رمزي الكوكي، بأن الاطار الطبي بالمستشفى، أذن بإرجاع احد المودعين بسجن المرناقية (في اشارة الى نور الدين البحيري)، الى السجن مساء اليوم الثلاثاء بعد أن تبين طيلة فترة وضعه تحت المراقبة الطبية أن وضعيته الصحية عادية ومستقرة.



وأضاف الكوكي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ يوم الجمعة 12 جويلية 2024 بعد إذن طبيب السجن، اخراج السجين المعني الى المستشفى أين خضع للفحوصات وللكشوفات الطبية اللازمة والضرورية طبقا للبروتوكول الطبي الخاص بالمتابعة الصحية للمودعين.





...



كما أكد أنه تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين.



وجدد الكوكي تاكيد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.



وكانت حركة النهضة كما أكد أنه تمّ توفير الرعاية الصحية والنفسية لهذا السجين بصفة دورية وبانتظام منذ تاريخ إيداعه السجن تحت إشراف الإطارات الطبية وشبه الطبية حسب ما تتطلبه وضعيته الصحية وبالتنسيق مع المستشفيات العمومية عند الإقتضاء، شأنه شأن بقية المودعين.وجدد الكوكي تاكيد حرص الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على تمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا من رعاية صحية ونفسية على قدم المساواة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.وكانت حركة النهضة افادت في بيان لها امس الاثنين ، بأنه تم نقل البحيري الى قسم الانعاش بمستشفى الرّابطة منذ يوم الجمعة 12 جويلية الحالي، بعد تدهور صحّته على خلفيّة إضرابه عن الطّعام الذي يتواصل منذ 17 يوما.