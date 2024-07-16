سوسة: البحث في سبل تطوير علاقات التعاون بين غرفة التجارة والصناعة للوسط وغرفة تجارة عمّان الأردن

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انتظم، اليوم الثلاثاء، بمقر غرفة التجارة والصناعة للوسط، ملتقى أعمال تونسي-أردني، بمشاركة وفد عن غرفة تجارة عمّان بالمملكة الأردنية التي ترتبط باتفاقية تعاون مع غرفة التجارة والصناعة للوسط منذ 2012.



والتأمت بالمناسبة لقاءات شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين من جهة الوسط والساحل ونظرائهم الأردنيين وذلك من أجل التشجيع على الاستثمار في كلا البلدين وتنمية التبادل التجاري بينهما.

وشكّلت هذه اللقاءات فرصة لتعميق النظر في آفاق وأوجه التعاون الاقتصادي الممكنة، وفرص الاستثمار المتاحة بين منظوري الغرفتين، لاسيما في قطاعات الصناعات الغذائية، والنسيج والاكساء، والنقل والشحن الجوي والبحري، والخدمات والسياحة.



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كما تم تقديم بسطة ضافية حول النسيج الصناعي والمؤسساتي بجهة الوسط والساحل، وآفاق تطويره وذلك بهدف دفع الشراكة بين رجال الاعمال من البلدين، بينما عرّف الوفد الاردني بمختلف مجالات أنشطة غرفة تجارة عمّان التي تعتبر من أهم المؤسسات الخدماتية بالاردن.

وأفاد رئيس غرفة اللتجارة والصناعة للوسط، نجيب الملولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن زيارة الوفد الأردني الى مدينة سوسة تندرج في إطار مواصلة تدعيم علاقات التعاون بين البلدين، ومواصلة تفعيل وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين الغرفتين، خاصة بعد الزيارة التي أداها في جانفي 2012 وفد عن غرفة التجارة والصناعة للوسط الى العاصمة الاردنية عمّان، وتوقيع اتفاقيات تعاون بين الطرفين.

وذكر أن حجم التبادل التجاري بين تونس والأردن شهد تطوّرا نسبيا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت قيمته 139 مليون دينار سنة 2023 مقابل 128 مليون دينار سنة 2022.

وأعرب الجانبان عن أملهما في أن توفر هذه الزيارة فرصة لمزيد الاطلاع على النسيج الاقتصادي بجهة الوسط والساحل، والتعرف على الامكانيات المتوفرة بالجهة، والتباحث حول آفاق ومجالات التعاون الممكنة، والتفكير في وضع برنامج عمل مشترك ودعم التواصل بين الغرفتين.