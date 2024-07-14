/المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة وصور الشباب بالمؤسسات الجامعية بولاية تونس بين 16 و18 جويلية بدار الثقافة سيدي حسين

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ينتظم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة وصور الشباب بالمؤسسات الجامعية بولاية تونس بدار الثقافة 20 مارس بسيدي حسين أيام 16 و17 و18 جويلية 2024

ويتضمن برنامج المهرجان عديد الفقرات المسرحية والفنية الراقصة والكوروغرافية ويختتم بتوزيع شهائد تكريم وجوائز للمشاركين وفنانين معروفين.



كما يتضمن البرنامج عدة عروض لمسرح الشارع وعروض للآداء الفردي وأخرى موجهة للشباب والكهول والأطفال وأعمال أهمها "المهاجرون" و"الأوتوبيس" و"بعد نص الليل ونص" و"القدس عروس عروبتكم" و"العصيان" و"أسرار" و"مملكة تيمور" و"رسائل السلام" حسب ما ورد على موقع فايسبوك للمندوبية الجهوية للثقافة بتونس.



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وسيتم في ختام المهرجان توزيع شهائد تكريم بالخصوص للفنانة عزيزة بولبيار" وجوائز للعارضين في المهرجان.

وينتظم المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بتونس.