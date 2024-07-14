Babnet

/المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة وصور الشباب بالمؤسسات الجامعية بولاية تونس بين 16 و18 جويلية بدار الثقافة سيدي حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66942513084948.76180877_lhqnfgjeipmok.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 20:18 قراءة: 0 د, 33 ث
      
ينتظم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة وصور الشباب بالمؤسسات الجامعية بولاية تونس بدار الثقافة 20 مارس بسيدي حسين أيام 16 و17 و18 جويلية 2024
ويتضمن برنامج المهرجان عديد الفقرات المسرحية والفنية الراقصة والكوروغرافية ويختتم بتوزيع شهائد تكريم وجوائز للمشاركين وفنانين معروفين.

كما يتضمن البرنامج عدة عروض لمسرح الشارع وعروض للآداء الفردي وأخرى موجهة للشباب والكهول والأطفال وأعمال أهمها "المهاجرون" و"الأوتوبيس" و"بعد نص الليل ونص" و"القدس عروس عروبتكم" و"العصيان" و"أسرار" و"مملكة تيمور" و"رسائل السلام" حسب ما ورد على موقع فايسبوك للمندوبية الجهوية للثقافة بتونس.
...

وسيتم في ختام المهرجان توزيع شهائد تكريم بالخصوص للفنانة عزيزة بولبيار" وجوائز للعارضين في المهرجان.
وينتظم المهرجان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بتونس.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290920


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*