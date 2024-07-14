وفاة الفنان التشكيلي عبد الرزاق الفهري ووزارة الثقافة تنعى الفقيد

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نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان التشكيلي عبد الرزاق الفهري الذي وافاه الأجل المحتوم أمس السبت عن سن 83 عاما.

واستعرضت الوزارة مناقب الفنان الفقيد، معتبرة أنه أحد أهم المختصين في ترميم اللوحات الفنية في تونس إلى جانب اختصاصه في مجال النحت.

واجتاز الفنان عبد الرزاق الفهري (أصيل ولاية القيروان) بنجاح سنة 1959، وهو في سن الـثامنة عشرة عاما، مناظرة مدرسة الفنون الجميلة بتونس، حيث درس اختصاص النحت، ومن بين الأساتذة الذين درسوه بيار برجول وهنري سعادة وعبد العزيز القرجي وصفية فرحات وبونتو وهنري فاج .

وأحرز سنة 1964 ديبلوم في اختصاص النحت، ثم انتقل إلى باريس وأقام في الحي العالمي للفنانين بباريس ومع عودته إلى تونس أسس رواق التصوير ثم في فترة لاحقة رواق "المدينة".



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نظم الفنان عبد الرزاق الفهري معارض فنية لعدد من الفنانين التشكيليين وساهم في التعريف بانتاجات الطلبة الجدد، فضلا عن إشرافه رفقة الفنانين محمد امطيمط ورؤوف قارة وعبد الفتاح بوستة على صياغة منحوتات في مداخل عدد من ولايات الجمهورية.