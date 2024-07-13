الاولمبي الباجي يتعاقد مع المدرب ناصيف البياوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692a33e006e23.69111304_epjqmnilfgokh.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد الاولمبي الباجي مع المدرب ناصيف البياوي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2024-2025 وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للنادي اليوم السبت.

وسيخلف ناصيف البياوي (46 عاما) في تدريب الاولمبي الباجي عماد بن يونس الذي انتقل الى النادي البنزرتي.

وكان ناصيف البياوي خلال الموسم الماضي مدربا لنادي الجبلين السعودي.