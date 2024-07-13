Babnet

الاولمبي الباجي يتعاقد مع المدرب ناصيف البياوي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6692a33e006e23.69111304_epjqmnilfgokh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 17:13 قراءة: 0 د, 16 ث
      
تعاقد الاولمبي الباجي مع المدرب ناصيف البياوي للاشراف على فريق اكابر كرة القدم خلال الموسم الرياضي 2024-2025 وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للنادي اليوم السبت.
وسيخلف ناصيف البياوي (46 عاما) في تدريب الاولمبي الباجي عماد بن يونس الذي انتقل الى النادي البنزرتي.
وكان ناصيف البياوي خلال الموسم الماضي مدربا لنادي الجبلين السعودي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290855


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Spa euro_2024 - Eng euro_2024 | |
رئاسيات 2024

J- 83

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 23:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*