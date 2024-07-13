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العجز التجاري لتونس يتراجع الى 8 مليار دينار مع موفي جوان 2024 تحت تأثير ملحوظ لقطاع الطاقة

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 12:27 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تراجع العجز التجاري لتونس، خلال النصف الاول من سنة 2024، الى 8 مليار دينار ( ميزانية الدولة 8ر77 مليار دينار)، مقابل 6ر8 مليار دينار خلال السداسي الأول سنة 2023، لكنه لايزال يعاني من تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي للبلاد البالغ 7ر5 مليار دينار.

واكد المعهد الوطني للاحصاء في بيان حول التجارة الخارجية، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات الى موفى شهر جوان 2024 سجلت تحسنا بـ6ر1 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت7ر79 بالمائة.

...

وتطورت قيمة الصادرات التونسية، على اساس سنوي، بنسبة 2ر2 بالمائة لتصل الى 9ر31 مليار دينار مع موفى جوان 2024، علما وانها كانت في حدود 2ر31 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2023.

وزادت قيمة واردات البلاد ، خلال النصف الاول من 2024، بنسبة 04ر0 بالمائة لتصل الى 930ر39 مليار دينار. علما وانها سجلت تراجعا طفيفا خلال نفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 955ر39 مليار دينار.

واشار المعهد الوطني للاحصاء الى ان العجز التجاري لتونس، دون احتساب تأثير عجز الميزان التجاري الطاقي، يتراجع الى مستوى 2ر2 مليار دينار. علما وان عجز الميزان الطاقي تطور من 8ر4 مليار دينار، خلال النصف الاول من 2023، الى 7ر5 مليار دينار، مع موفي جوان 2024 .


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