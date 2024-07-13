قبلي: استعدادات مكثفة لانطلاقة موسم الزراعات الجيوحرارية البدرية

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يواصل فلاحو مشروع البيوت المحمية بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية استعداداتهم لانطلاقة الموسم البدري لزراعة الخيار والفقوس والبطيخ، والذي ينطلق عادة مطلع شهر اوت المقبل، الا ان هذه الاستعدادات لا تحجب الكثير من التخوفات لديهم من تكرر الاشكاليات والامراض التي اصابت مقاسمهم خلال الموسم الفارط



وعبر عدد من الفلاحين لصحفي "وات" عن املهم في ان ينطلق موسم الزراعات البدرية في افضل الظروف، خاصة وان الكثير منهم لجؤوا للاقتراض او لشراء المشاتل واغشية البلاستيك والمبيدات بالدين، من قبل المزودين، على امل تسديد هذه الديون عند الانتاج، واعربوا عن تخوفهم من تكرر بعض الافات التي اضرت ببيوتهم المحمية في الموسم الفارط وخاصة منها مرض "المن" الذي ظهر بمشاريعهم لاول مرة وتسبب لهم في الكثير من الخسائر في ظل عدم المامهم بطرق التوقي من انتشاره بين الزراعات او بالطرق الناجعة لمعالجته، وهو ما فاقم من مديونية الكثير منهم تجاه المزودين

واشار فلاحون الى ان انتشار مرض "المن" خاصة في البيوت المحمية المزروعة، فاقمه النقص في ري هذه البيوت نظرا الى ان البئر المستغلة لري مشروع البيوت المحمية هي نفس البئر التي تستغل لري واحة ليماقس، داعين الى تفعيل دور الارشاد الفلاحي للالمام بالطرق الكفيلة بالتخلص من الكثير من الامراض التي تصيب الزراعات الجيوحرارية



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واكد اخرون تفاقم الصعوبات التي باتت تعترض مشاريع البيوت المحمية في ظل ارتفاع تكلفة الانتاج من بذور واسمدة واغشية بلاستيكية علاوة على ما تعانيه هذه المشاريع من تاثيرات العوامل المناخية وخاصة منها الهبوب المتكرر للرياح الرملية القوية والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مما يتسبب في تمزق اغشية البلاستيك المكلفة، داعين الى البحث في كيفية تخصيص منح للفلاحين لمساعدتهم وتعويضهم عن الاضرار التي تتسبب فيها بعض الجوائح الطبيعية