بنزرت: وفاة شخصين إثر حادث إنزلاق دراجتهما

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توفي شخصان إثر إنزلاق دراجتهما التي كانا على متنها، فجر اليوم السبت، على مستوى مفترق الطريق السياحية الكرنيش بنزرت، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من مصالح الحماية المدنية صحفي "وات".

وبين المصدر نفسه ان راكبي الدراجة يبلغان من العمر 30 (شاب من منزل بورقيبة) و25 سنة (فتاة اصيلة ولاية سوسة).

وتم نقل الفقيدين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، بالتوازي مع فتح تحقيق في اطوار الواقعة .