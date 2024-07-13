Babnet

بنزرت: وفاة شخصين إثر حادث إنزلاق دراجتهما

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/643d837dd99db3.55334129_moilhgnjfkepq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 10:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
توفي شخصان إثر إنزلاق دراجتهما التي كانا على متنها، فجر اليوم السبت، على مستوى مفترق الطريق السياحية الكرنيش بنزرت، بحسب ما افاد به مصدر مسؤول من مصالح الحماية المدنية صحفي "وات".
وبين المصدر نفسه ان راكبي الدراجة يبلغان من العمر 30 (شاب من منزل بورقيبة) و25 سنة (فتاة اصيلة ولاية سوسة).
وتم نقل الفقيدين إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، بالتوازي مع فتح تحقيق في اطوار الواقعة .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290838


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  Next match.... Final on sun 14 july
رئاسيات 2024

J- 84

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Last updated 13:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*