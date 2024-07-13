وزيرة التجارة تزور جناح الأسماك بسوق الجملة ببئر القصعة

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تحولت كلثوم بن رجب حرم القزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، في حدود منتصف الليل إلى سوق الجملة ببئر القصعة مرفوقة بالرئيس المدير العام للشركة والمدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية.
وزارت كلثوم بن رجب ،بهذه المناسبة،جناح الأسماك بالسوق حيث اطلعت على سير عمليات التزويد بمختلف منتوجات الصيد البحري ومدى ملائمة العرض والطلب فضلا عن مستويات الأسعار وواكبت عمليات البيع بالمزايدة أو مايسمى "بمنظومة الدلالة" على عين المكان.
كما زارت الوزيرة فضاء التثليج واستمعت إلى مشاغل المتدخلين بهذا الجناح والمتعلقة أساسا بمنظومة تربية الأحياء المائية وتفاوت المعاليم والأداءات الموظفة في سوق الجملة ببئر القصعة مقارنة بأسواق الجملة ببقية ولايات الجمهورية فضلا عن غياب المنافسة والبيع خارج المسالك القانونیة.
وزارت كلثوم بن رجب ،بهذه المناسبة،جناح الأسماك بالسوق حيث اطلعت على سير عمليات التزويد بمختلف منتوجات الصيد البحري ومدى ملائمة العرض والطلب فضلا عن مستويات الأسعار وواكبت عمليات البيع بالمزايدة أو مايسمى "بمنظومة الدلالة" على عين المكان.
كما زارت الوزيرة فضاء التثليج واستمعت إلى مشاغل المتدخلين بهذا الجناح والمتعلقة أساسا بمنظومة تربية الأحياء المائية وتفاوت المعاليم والأداءات الموظفة في سوق الجملة ببئر القصعة مقارنة بأسواق الجملة ببقية ولايات الجمهورية فضلا عن غياب المنافسة والبيع خارج المسالك القانونیة.
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