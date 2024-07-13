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بنزرت: إنقاذ إمراة القت بنفسها في قنال بنزرت من فوق الجسر المتحرك

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 09:14 قراءة: 0 د, 27 ث
      
انقذ عدد من المواطنين، إمراة تبلغ من العمر 50 سنة، القت بنفسها في قنال بنزرت من على الجسر المتحرك، مساء امس الجمعة.

واكد مصدر جهوي مسؤول ان عددا من المواطنين تمكنوا من إنقاذ المراة وإخراجها من الماء نحو الرصيف عدد 1 بميناء بنزرت التجاري، قبل حلول اعوان الحماية المدنية بالمكان الذين قدموا لها الرعاية اللازمة، وقد تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة.

...

يشار الى ان المراة تعاني من اكتآب واضطرابات نفسية، كانت السبب وراء اقدامها على القاء نفسها من على الجسر، وفق ما صرحت به بعد انقاذها، حسب ذات المصدر.


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