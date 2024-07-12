تعيين نائبة رئيس الحامعة التونسية لكرة اليد ليلى زراع عضوة بلجنة كرة اليد النسائية بالاتحاد العربي

اعلنت الحامعة التونسية لكرة اليد اليوم الجمعة ان مجلس إدارة الإتحاد العربي للعبة قرر تعيين ليلى الزراع نائبة رئيس الجامعة واللاعبة الدولية السابقة عضوة بلجنة كرة اليد النسائية بالاتحاد العربي.كما تم تعيين منى حمام الصحفية بالإذاعة الوطنية ومديرة اذاعة الشباب عضوة بلجنة الإعلام صلب الإتحاد العربي.