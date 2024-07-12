سليانة: تضرر 1.5 هكتار من التين الشوكي بالحشرة القرمزية

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بلغت المساحة الجملية التى تعرضت للاصابة من التين الشوكي بالحشرة القرمزية منذ أكتوبر المنقضي الى غاية أمس الخميس 1.5 هكتار بمعتمديات كسرى ومكثر والروحية، بولاية سليانة وفق المكلف بحماية النباتات بمندوبية التنمية الفلاحية حسني السعيدي.

وبين السعيدي في تصريح اليوم الجمعة لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن مصالح مندوبية الفلاحة قامت و بالاشتراك مع السلط المحلية بتقليع مايقارب نصف هكتار من التين الشوكي (إصابة شديدة) وحرق حوالي 500 متر (إصابة متوسطة)، ومداواة المساحة المتبقة.

وذكر انه يتم تنظيم حملات تحسيسية للتوقي من انتشار الحشرة القرمزية خاصة بأماكن انتشارها، واشار الى أن السبب الرئيسي لانتشار العدوى، هو ازدهار تجارة المواشي، وارتفاع درجات الحرارة.

يشار إلى أنه تم اكتشاف البؤرة الأولى من الحشرة القرمزية بولاية سليانة في شهر أكتوبر المنقضي، وتدخلت مصالح الفلاحة بصفة فورية بتقليع أسطر الهندي الحاملة للحشرة وحرقها.



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يذكر أن المساحة الجملية من غراسات التين الشوكي بولاية سليانة تقدر ب20 ألف هكتار موزعة على كافة المعتمديات.