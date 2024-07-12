نبيل عمار يؤكّد خلال لقائه بالجالية التونسية في البرازيل الحرص على الإحاطة بها ومتابعة مشاغلها عن قرب

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وقال وزير الخارجيّة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أنّ هذه الإحاطة تجسّدت على أرض الواقع عن طريق فتح مكتب تجاري وقنصلي بساوباولو تابع لسفارة تونس ببرازيليا ستوكل إليه مهمّة إسداء مختلف الخدمات الإداريّة ورعاية مصالح التونسيين في هذه الولاية والولايات البرازيليّة المحيطة بها، مؤكّدا أنّ الوزارة بصدد العمل على تطوير كافة جوانب العمل القنصلي بما يتماشى مع تطلعات وحاجيات التونسيين المقيمين بالخارج من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الحصول على الخدمات القنصلية، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.



جدّد وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار التأكيد على الدور الذي تضطلع به الوزارة من أجل الإحاطة بالجالية التونسية بالبرازيل وإيلائها الأهمية التي تستحقّها والمحافظة على التواصل معها ومتابعة مشاغلها عن قرب، وذلك خلال لقائه الخميس مع عدد من أبناء الجالية التونسيّة المقيمة بالبرازيل في إطار الزيارة التي يؤديها إلى هذا البلد.وقال وزير الخارجيّة في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أنّ هذه الإحاطة تجسّدت على أرض الواقع عن طريق فتح مكتب تجاري وقنصلي بساوباولو تابع لسفارة تونس ببرازيليا ستوكل إليه مهمّة إسداء مختلف الخدمات الإداريّة ورعاية مصالح التونسيين في هذه الولاية والولايات البرازيليّة المحيطة بها، مؤكّدا أنّ الوزارة بصدد العمل على تطوير كافة جوانب العمل القنصلي بما يتماشى مع تطلعات وحاجيات التونسيين المقيمين بالخارج من خلال رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال الحصول على الخدمات القنصلية، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.

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كما لفت الى حرص الوزارة على عقد منتدى الكفاءات التونسية بالخارج المقرر تنظيمه بتونس يومي 06 و07 أوت القادم والذي سيتيح الفرصة لهذه الفئة للتعبير عن مشاغلها وإبداء مقترحاتها وتصوراتها لتعزيز التواصل فيما بينهم والإسهام في الجهود التنموية للبلاد التونسية.



وذكرّ في هذا السياق، بأهمية الولاء للوطن والحرص على سمعته والدفاع عنه والفخر بالانتماء إليه، مشيرا إلى أن الوزارة تضع جميع مصالحها على ذمة الجالية المقيمة بالخارج.



وأفاد البلاغ بأنّ وزير الخارجية أجرى حوارا تفاعليا مع عدد من الجالية استمع فيه لمشاغلهم ومقترحاتهم وظروف إقامتهم في البرازيل. وفي هذا الاطار، شدد على أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حريصة مع كافة الجهات الوطنية المعنية على تيسير كافة الخدمات المسداة لفائدتهم وتطوير أساليب العمل لتحقيق هذا الهدف.

