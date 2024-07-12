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نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا تبلغ 43,52 بالمائة لتصل النسبة العامة للنجاح في الدورتين 55,60 بالمائة

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Publié le Vendredi 12 Juillet 2024 - 06:46 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 43,52 بالمائة من مجموع 41 الفا و154 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 17912 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لامتحان البكالوريا 2024 في دورتيها (الرئيسية ودورة المراقبة)، 55,60 بالمائة وفق ما اعلنت عنه وزارة التربية مساء يوم الخميس.

وقدرت نسبة النجاح في دورة المراقبة في شعبة الرياضة ب 62,54 بالمائة أي ما يعادل 217 تلميذا ناجحا لتبلغ نسبة النجاح العامة في هذه الشعبة 87,7 بالمائة.

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اما شعبة الرياضيات فقد بلغت نسبة النجاح فيها في دورة المراقبة 40,67 بالمائة، حيث تمكن 512 مترشحا ينتمون الى هذه الشعبة من اجتياز هذا الامتحان بنجاح لتبلغ نسبة النجاح في الدورتين 84,27 بالمائة.

ووصلت نسبة النجاح في شعبة علوم الاعلامية، حسب ذات الاحصائيات، الى 41,68 بالمائة ( 1285 ناجحا) لتبلغ نسبة النجاح العامة في هذه الشعبة 58,4 بالمائة.


وناهزت نسبة النجاح في دورة المراقبة في شعبة العلوم التقنية حدود 36,36 بالمائة ( 2059 تلميذا) بنسبة نجاح عامة في حدود 58,8 بالمائة، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة بلغت48,55 بالمائة (4258 تلميذ) لتصل نسبة النجاح العامة 54,31 بالمائة.

اما بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتصرف فقد نجح في درة المراقبة 5456 تلميذا بنسبة ناهزت 45,72 بالمائة لتصل نسبة النجاح العامة في هذه الشعبة 54,82 بالمائة.

وحافظت شعبة الآداب على المرتبة الأخيرة في نسبة الناجحين التي بلغت حدود 40,85 بالمائة لتبلغ النسبة العامة فيها 44,33 بالمائة.


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