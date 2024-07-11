ولاية تونس تدعو الى متابعة حملات مقاومة الكلاب السائبة، والبلدية تعلن قنص 276 منها خلال شهر جوان

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دعت ولاية تونس المصالح المعنية بمقاومة ظاهرة الكلاب السائبة ومنع انتشار داء الكلب الى تكثيف جهودها وتوفير الدعم المادي والبشري لإنجاز حملات مقاطعة للحد من الكلاب السائبة المنتشرة بالعاصمة.



وشددت ولاية تونس في بلاغ نشر على موقعها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" برئاسة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون الولاية فارس الماجري على ضرورة المتابعة اليومية لحملات مقاومة الكلاب السائبة.

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وشددت ولاية تونس في بلاغ نشر على موقعها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" برئاسة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون الولاية فارس الماجري على ضرورة المتابعة اليومية لحملات مقاومة الكلاب السائبة.

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ومن جهتها،اوضحت بلدية تونس، الشريك الرئيسي للمتدخلين في عمليات مقاومة ظاهرة الكلاب السائبة أن التدخلات أسفرت خلال شهر جوان الماضي عن القضاء على 276 كلب سائب بواسطة القنص في عديد الدوائر التابعة للبلدية ،وقنص65 منها وفحصها ليتضح أن 62 منها مريضة مما استوجب القضاء عليها بواسطة القتل الرحيم واخضاع 3 الى المداواة من الطفيليات التي تحملها.

وأضافت البلدية أن المركز البلدي المختص في تلقيح الكلاب والقطط يقوم كل يوم ثلاثاء وخميس بعمليات تلقيح مجانية لهذه الحيوانات.



واشارت بلدية تونس الى ان مصالحها تنظر في كل العرائض الواردة عليها حول أماكن تواجد الكلاب السائبة وتقوم بالمعاينات وتتخذ الاجراءات اللازمة للتدخل.



يذكر أن ظاهرة الكلاب السائبة قد استشرت خلال السنوات الأخيرة بالعاصمة بشكل ملحوظ وبلغت تجمعات منها قلب العاصمة ،ثم لوحظ تراجع عددها نتيجة حملات المقاومة.