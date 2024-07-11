كرة السلة - المنتخب التونسي في تربص تحضيري بالمنستير من 29 جويلية الى 10 اوت بمشاركة 19 لاعبا

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يجري المنتخب التونسي لكرة السلة من 29 جويلية الجاري الى 10 اوت القادم تربصا تحضيريا بمدينة المنستير وفق ما اعلنت عنه اليوم الخميس الجامعة التونسية لكرة السلة عبر صفحتها الرسمية.

وفي هذا الاطار، وجه المدرب الفرنسي للمنتخب التونسي مهدي ماري الدعوة الى 19 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم مكرم بن رمضان (بنفيكا البرتغالي) وعمر عبادة وجوهر الجوادي وفارس العشي وهيثم سعادة وزياد الشنوفي وبسام خليفة ومحمد الترهوني (النادي الافريقي) واشرف القنوني واسامة المرناوي ومختار غيازة ومرتضى بن طاهر وفراس الحياني (الاتحاد المنستيري) وجواكيم حداد وبشير بن يحي (النجم الرادسي) ويوسف عبودي ومحمد منفذ (شبيبة القيروان) واسامة شبوح (النجم الساحلي) وفارس قاسم (اتحاد الانصار).

ويندرج هذا التربص في اطار الاستعداد لعدد من المواعيد المقبلة ابرزها مواجهة المنتخب السنغالي وديا في مناسبتين بداكار يومي 13 و14 اوت قبل المشاركة بعدها في دورة بفرنسا تتخللها مقابلات ودية مع اربعة اندية فرنسية.

يذكر ان المنتخب التونسي سيشارك خلال شهر ديسمبر المقبل في البطولة العربية بالامارات على ان يخوض بعدها في شهر جانفي منافسات بطولة دبي الدولية. ويبقى الاستحقاق الاهم الذي ينتظر الخماسي التونسي في الفترة القادمة هو خوض النافذة الثانية للتصفيات المؤهلة للافروباسكيت (انغولا 2025).