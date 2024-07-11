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الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن التركيبة الكاملة للاطار الفني لمنتخب الاكابر

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Publié le Jeudi 11 Juillet 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس عن التركيبة الكاملة للاطار الفني للمنتخب التونسي للاكابر بقيادة المدرب فوزي البنزرتي.
وجاءت التركيبة الكاملة للاطار الفني على النحو التالي :
- فوزي البنزرتي: ناخب وطني
- مهدي النفطي: مدرب وطني
...

- عثمان النجار: مدرب وطني
- مبروك العكرمي: مدرب الحراس
- عمار نبيغ: معد بدني
- وليد بنتمنصورت: محلل أداء
- حلمي كشو: محلل أداء

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت في 14 جوان الماضي عن تعيين فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب الاكابر انطلاقا من غرة جويلية الجاري بمساعدة عماد بن يونس غير ان الاخير انتقل للاشراف على النادي البنزرتي.

وعلى صعيد اخر، تم تعيين سليم بن عاشور مدربا للمنتخب التونسي تحت 20 عاما في حين سيضطلع مبارك الزطال بخطة مدرب مساعد.


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