نجم المتلوي يكشف عن طاقمه الفني بقيادة المدرب منذر مخلوف

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اعلن نجم المتلوي اليوم السبت عن تركيبة طاقمه الفني لفريق اكابر كرة القدم للموسم الرياضي القادم 2024-2025 بقيادة المدرب منذر مخلوف.

وضم الطاقم رياض الحضري كمدرب مساعد ووجدي بن شوق كمعد بدني واكرم القايد كمدرب حراس وامين السحيمي كمدرب مساعد مكلفا بالاحصاء.

وكان منذر مخلوف تولى تدريب نجم المتلوي في الجولة الاخيرة من منافسات مجموعة تفادي النزول خلفا لقيس اليعقوبي ونجح في قيادة الفريق نحو ضمان البقاء في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اثر تعادله في الجولة الختامية مع مستقبل سليمان.