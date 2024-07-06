وزارة المالية تعيّن عماد الخميري مديرا عاما للتأجير العمومي

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اعلنت وزارة المالية، امس الجمعة، عن تعييين، عماد الخميري، متصرف عام، مديرا عاما للتأجير العمومي بوزارة المالية.



وصدر القرار بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2024 والذي تضمن كذلك قرارا بتسمية طارق بن الحاج صالح، مستشار المصالح المالية من الدّرجة الأولى، مديرا عاما لديوان مساكن أعوان المالية.





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