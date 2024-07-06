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وزارة المالية تعيّن عماد الخميري مديرا عاما للتأجير العمومي
السبت 06 جويلية 2024 | 30 ذو الحجة 1445
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