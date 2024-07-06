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الدخول إلى المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية مجانا يوم الأحد 7 جويلية

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Publié le Samedi 06 Juillet 2024 - 11:00 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة لها بالنظر، مجانا يوم الأحد 7 جويلية.

وأفادت الوكالة، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن مجانية الدخول متاحة للمواطنين التّونسيين وكذلك للأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة بتونس.

...

وذكّرت بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح كل أول يوم أحد من كل شهر ويوم 18 أفريل من كل سنة الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم وكذلك يوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، إلى جانب أيام العطل الوطنية الرسميّة.


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