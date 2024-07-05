الكونفدرالية الافريقية تغرم صامويل ايتو ب200 الف دولار بسبب عقد مراهنات

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اعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم انه تم تسليط عقوبة مالية قدرها 200 ألف دولار ضد رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بسبب مخالفات واتهامات متعلقة بالتلاعب بمباريات كرة القدم وانتهاك مبادئ الأخلاق والنزاهة الرياضية.



وأوضحت الكونفدرالية الافريقية في بيان عبر موقعها الرسمي "اجتمعت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمناقشة قضية رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو ووجدت اللجنة أن إيتو قد انتهك بشكل خطير مبادئ الأخلاق والنزاهة والروح الرياضية على النحو المنصوص عليه في المادة 2 الفقرة 3 من لوائح الكاف من خلال توقيعه عقد كسفير العلامة التجارية مع شركة مراهنات بمقابل مادي".

واضافت الكاف " وعليه، قررت لجنة الانضباط على مستوى الكونفدرالية فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 200.000 دولار أمريكي على صامويل ايتو".



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وفي سياق متصل اضاف الاتحاد القاري " ان لجنة الانضباط لم تصل في الوقت الحالي إلى دليل كاف لإدانة صامويل إيتو وفالنتين نكوين بتهمة التلاعب بنتائج المباريات".