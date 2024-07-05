النادي الصفاقسي: وصول المدرب البرتغالي الكسندر سانطوس للاشراف على الدكة الفنية للفريق

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اعلنت الهيئة المدير للنادي الصفاقسي عن وصول المدرب البرتغالي الكسندر سانطوس الى تونس مع بقية طاقمه الفني للاشراف على الحظوظ الفنية لفريق اكابر كرة القدم وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.



وكان النادي الصفاقسي قد اعلن منذ يومين عن التعاقد مع كل من محمد سليم بن عثمان في خطة مدير رياضي بالنادي وميغال اوليفيرا ليشغل خطة معد بدني.

يذكر اان سانطوس سبق له الاشراف على نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي وقاده الى تحقيق ثلاثة ألقاب محلية، بالإضافة إلى ذلك تمكن من إيصال الفريق إلى نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا في موسم 2021-2022، وربع نهائي نسخة 2023-2024.



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وسبق للفني البرتغالي ان شغل أيضا خطة مدرب مساعد مع جوزيه بيسيرو مع المنتخب السعودي والنادي الأهلي المصري، إضافة إلى الأندية البرتغالية بورتو وبراغا.

وكان فريق عاصمة الجنوب قد ضمن المشاركة في مسابقة كاس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الموسم القادم.