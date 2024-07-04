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انقطاع واضطراب مياه الشرب الخميس في مدينة رفراف والمناطق العليا لرأس الجبل

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Publié le Jeudi 04 Juillet 2024 - 18:17 قراءة: 0 د, 18 ث
      
تسجل مدينة رفراف والمناطق العليا لمدينة رأس الجبل، من ولاية بنزرت، الخميس، انقطاعا واضطرابا في توزيع المياه، وفق ما أعلنت عنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

ورجحت شركة استغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، استئناف التزود بالماء الصالح للشراب تدريجيا بداية من الساعة العاشرة من ليل الخميس.

...

وأرجعت هذا الانقطاع الى حدوث عطب صبيحة، اليوم ذاته، على القناة الرئيسية للجلب قطر 400 مم بمنطقة سعدان.


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