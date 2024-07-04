سيدي بوزيد: جمعية الفعل المسرحي بجلمة تواصل تنفيذ مشروع "نحن نغير.. نحن صناع الأمل"

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نظمت جمعية الفعل المسرحي بجلمة من ولاية سيدي بوزيد،اليوم الخميس، لقاء مع عدد من الشباب من معتمدية سوق الجديد في اطار مشروع "نحن نغير.. نحن صناع الأمل" الذي يسلط الضوء على موضوع الصحة الجنسية والإنجابية.



وبين رئيس جمعية الفعل المسرحي بجلمة رمزي عاشوري في تصريح لوات، أن مشروع "نحن نغير.. نحن صناع الأمل"، يهدف الى إدماج الشباب والشابات في الحياة العامة من خلال تهيئة بيئة ملائمة تساعد في تطوير وتحسين وصولهم للرعاية الصحية وتمتعهم بحقوقهم الجنسية والانجابية بولاية سيدي بوزيد.





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وتمثل النشاط اليوم في عرض مسرحي يهدف إلى توعية الشباب بأهمية تمتعهم بحقوقهم الجنسية والإنجابية يتضمن تقديما لكمية من المعلومات وطرح للعواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عن الممارسات السلبية المتعلقة بالصحة الجنسية والانجابية اختتم بحلقة نقاش مع ممثل الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

ووضح رمزي عاشوري أن الخوض في مثل هذه المواضيع يعتبر صناعة أمل خاصة أنه من المواضيع الهامة والمسكوت عنها ولا بد من توعية الشباب ليعرف حقوقه وواجباته ويتمكن من حماية نفسه.



ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة وعرضا مسرحيا ولعبة تربوية تثقيفية وتكوينا لعدد من الشبان والشابات ليكونوا سفراء التربية الجنسية والانجابية ليمثلوا خمسة معتمديات من ولاية سيدي بوزيد وهي جلمة والسبالة وسيدي بوزيد وسوق الجديد والرقاب سيقومون بدورهم مستقبلا بتأطير عدد آخر من الشباب.

وذكر المصدر ذاته أن مشروع "نحن نغير.. نحن صناع الأمل" انطلق منذ أفريل الفارط ويتواصل الى غاية شهر أفريل 2025 وتنفذه جمعية الفعل المسرحي بالشراكة مع دار الثقافة بجلمة والمجمع النسائي التنموي الفلاحي بسوق الجديد "البطومات" والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بجلمة.