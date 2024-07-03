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يتواصل بالمنستير المخيم المتنقل "موف بايك" الذي تنظمه الإدارة العامة للشباب والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير من 1 إلى 6 جويلية الجاري بمشاركة 24 شابا وفتاة من ثمانية ولايات وفق ما أفادت اليوم الاربعاء وكالة تونس أفريقيا للأنباء هاجر عمار من الإطارات المشرفة على تنفيذ برنامج المخيم المتنقل.





وتضمن برنامج المخيم المتنقل اليوم فقرات متنوعة وهي ألعاب بناء الفريق في شاطئ السواني بالمنستير وهي حصة تنشيطية تجمع بين الترفيه وألعاب بناء الفريق وزيارة ترفيهية لمدينة سوسة.



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وسيتم غدا بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال تنظيم حملة تحسيسية في ساحة الفنون بالمنستير حول التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي المساء مقهى حواري حول بعث نوادي للدراجات الهوائية بدور الشباب.

وتوجد بولاية المنستير تجربة متميزة بدار الشباب قصر هلال في مواكبة للأنشطة المستحدثة، فالشباب لم يعد يرغب في ممارسة أنشطة داخل فضاءات مغلقة وهو ما كرسته الإستراتيجية الوطنية للشباب 2023-2035 المواكبة لتطلعات الشباب حسب هاجر عمار.

وسيكون اليوم الأخير من المخيم في شاطئ القراعية لمحاولة تحسيس أكبر عدد من الناس مع تدريب الشباب حول كيفية نقل مختلف المعلومات التي كسبها خلال هذا المخيم المتنقل إلى أصدقائه ونظرائه من الشباب.

وكان اليوم الأوّل من المخيم قد خصص لتدريب الشباب حول تقنيات الهاتف الجوال المتعلقة بالدارجة الهوائية واستعمالها وأنواع السباقات، وألعاب تفاعلية حول كسر الجليد أو التواصل، وزيارة الرباط الأثري وروضة آل بورقيبة والميناء الترفيهي مارينا المنستير.

وتواصل نشاط المخيم في اليوم الثاني بالانطلاق من المنستير نحو طبلبة على الدراجات الهوائية وتركيز مخيم في مركز التخييم والاصطياف بالفاضلين أين شارك الشباب في ورشة حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وكيفية التوقي منها بتأطير من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.

وأعد هناك الشبان والفتيات بمفردهم الأكل ووقع تدريبهم على كيفية التخييم عند السفر بالدراجة الهوائية علاوة على تدريبهم على مهارات الإقناع والتواصل وكيفية بناء الفريق. كما تم تمكينهم من حقيبة معرفية ستسمح لهم عند العودة إلى دور الشباب الراجعين لها بالنظر بتنظيم حملات تحسيسية للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستعمال الدراجة الهوائية في ذلك.

وبرنامج المخيم المتنقل "موف بايك" في دورته الأولى هو برنامج وطني أحدث في إطار توجهات الوزارة للتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ومقاومتها ووقع اختيار الدراجة كي تكون وسيلة لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر كالتدخين والإدمان وخاصة الإدمان السيبرني والعنف.

واحتضنت المنستير الدورة الأولى من هذا المخيم المتنقل نظرا لأنّ الفكرة الأولى كانت بمبادرة من دار الشباب شراحيل ودار الشباب المكنين ودار الشباب المتنقلة حيث انطلقت مجموعة من الشباب على الدراجات الهوائية من الجهة نحو تونس العاصمة وتولوا التحسيس بأهمية استعمال الدراجات الهوائية في المحافظة على البيئة وفي مكافحة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.

وشارك في الدورة الأولى للمخيم المتنقل بالمنستير شباب من ولايات تونس وباجة ونابل وجندوبة وأريانة وبنزرت والكاف ومنوبة. وتحتضن صفاقس الدورة الثانية من المخيم المتنقل "موف بايك" وقابس الدورة الثالثة منه. وتضم كل دورة 24 شاب وفتاة بمعدل 3 من الشباب عن كلّ ولاية حسب ذات المصدر.