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شبيبة العمران تعلن تعاقدها مع مع ثلاثة لاعبين

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Publié le Mercredi 03 Juillet 2024 - 17:44 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أعلنت شبيبة العمران الوافدة حديثا على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اليوم الاربعاء عن تعاقدها مع ثلاثة لاعبين لمدة ثلاثة مواسم في اطار سعيها لتعزيز رصيدها البشري وانجاح مشوارها في أول تجربة لها في مصاف النخبة.

ويتعلق الامر بثنائي جندوبة الرياضية، لاعب الجناح محمد أمين المرسني ومتوسط الميدان هيثم الخميسي، الى جانب الظهير الايمن للنجم الرادسي مالك جمال.
وكانت شبيبة العمران ضمنت صعودها الى الرابطة المحترفة الاولى بتصدرها المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية.


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